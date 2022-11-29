الامارات | مشجع يقتحم ملعب مباراة البرتغال والأوروغواي ويحمل 3 شعارات

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شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع يقتحم ملعب مباراة البرتغال والأوروغواي ويحمل 3 شعارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتحم مشجّع يحمل علماً بألوان قوس قزح الذي يرمز للمثليين، أرضية ملعب استاد لوسيل أثناء مباراة البرتغال والأوروغواي الإثنين ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في مونديال قطر لكرة القدم 2022.
ودخل الرجل مرتدياً أيضاً قميصاً أزرق اللون عليه شعارا "أنقذوا أوكرانيا" من الأمام و"الاحترام للمرأة الإيرانية" من الخلف، أرض الملعب لمدة ثلاثين ثانية في الدقيقة الحادية والخمسين من المباراة التي فازت فيها البرتغال بهدفين على الأوروغواي.
وبعدما جال في الملعب ذهاباً وإياباً، أخرجه رجال الأمن.
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