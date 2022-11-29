الامارات | مدير فيراري ماتيا بينوتو يقدّم استقالته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري المشارك في بطولة العام للفورمولا واحد استقالته، وفق ما أعلنت الحظيرة الايطالية الثلاثاء.



وجاء في بيان "يعلن فيراري قبوله استقالة ماتيا بينوتو الذي سيتنحى في 31 ديسمبر عن منصب مدير الفريق".



ويدفع الإيطالي البالغ 53 عامًا الذي تولى المهام منذ موسم 2019 ثمن الاخطاء الاستراتيجية المتكررة والفشل في المنافسة جديًا على اللقب رغم تطور السيارة الهائل هذا العام.

