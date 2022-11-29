مهاجم وجناح أيسر من خارج مصر .. بوكس تو بوكس: كولر يجهز كتيبة هجومية للأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس والمذاع على قناة etc أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي طلب ضم 4 صفقات جديدة في شهر يناير.

وقال شبانة الإعلامي محمد شبانة : "كولر طلب التعاقد مع مدافع قوي قادر على بداية اللعب، في ظل عدم قدرة رامي ربيعة وياسر ابراهيم على ذلك، يجب أن ييعلم الثنائي ان حراس المرمى الآن بدأوا يقومون بصناعة اللعب من أمام المرمى، والمدافع الذي لا يمتلك تلك الميزة سيعاني بشدة في صفوف الفريق".

وتابع الإعلامي محمد شبانة : "الأهلي كان يُعاني في غياب عبدالمنعم ومتولي، والأخير إصاباته كثيرة ومن الصعب الاعتماد عليه طول الوقت".

وأضاف الإعلامي محمد شبانة : "كولر أيضا طلب ضم لاعب وسط قوي، بالإضافة إلى مهاجم وجناح أيسر من خارج مصر".