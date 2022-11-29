شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل استعادة مصابيه تدريجياً.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اللاعبون المُصابون فى النادى الأهلى برنامجهم التأهيلى للتعافى من إصاباتهم المختلفة والعودة للتدريبات الجماعية مع الفريق، حيث اقترب الأهلى من استعادة جميع مُصابيه.

واقتربت مستشفى الأهلى من إغلاق أبوابه بعدما تماثل معظم اللاعبين المُصابين للشفاء من الإصابات المختلفة التى تعرض لها أكثر من لاعب بالفريق خلال الفترة الماضية.

قائمة الإصابات فى الأهلى كانت تضم كلاً من محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، ديانج وعمار حمدي، قبل أن تقترب معظم هذه الإصابات من الانتهاء بالشفاء.

وتماثل عبد المنعم وحمدى للشفاء لكنهما خرجا من قائمة الفريق النهائية فى مباراة المقاولون التى أقيمت يوم الأحد، بكأس مصر وفاز فيها الأهلى بركلات الجزاء حيث فضّل الجهاز الفنى عدم الدفع بهما لمزيد من الاطمئنان عليهما.

وفى وقت سابق عاد أكثر من لاعب مُصاب لتدريبات الفريق فقد انتظم عمرو السولية وآليو ديانج فى التدريبات الجماعية بعدما غاب عن التدريبات أكثر من يوم للإصابة، كما حرص مارسيل كولر المدير الفنى على تحفيز عمار حمدى لاعب الفريق، بعد عودة اللاعب للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه بشكل طبيعى عقب إنهاء برنامجه التأهيلى للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للركبة والتى تعرض لها فى فبراير الماضى.

ويشارك عمار حمدى فى مران فريقه الجماعى بشكل تدريجى وفقا للبرنامج المعد من قبل الجهاز الطبى برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة، لفترة محددة قبل الانتظام فى المران الجماعى بشكل كامل عقب الاطمئنان على حالة اللاعب واستجابته لخوض التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بدون أي شكوى من آلام في الركبة.

على صعيد متصل تلقى الجهاز الفني للأهلي تطمينات من الخبير النمساوى الذى أشرف على فحوصات خضع لها أيمن أشرف مدافع الفريق مؤخراً لمعرفة سبب الآلام التى شعر بها اللاعب خلال الفترة الماضية فى الركبة.

وأكد الخبير النمساوى للأهلى أنه لا يعانى من إصابات في الركبة وأن الأمر لا يتعدى مجرد آلام بسيطة تحتاج للتأهيل عدة أيام فقط، موضحاً أن حالة مدافع الأهلي مُطمأنة لذا تم إستبعاد فكرة التدخل الجراحي لمواجهة آلام الركبة التى شعر بها اللاعب على مدار الشهور الماضية وشارك بها فترة طويلة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن أيمن أشرف أنهى الفحوصات الطبية اللازمة والتى جاءت جيدة للاطمئنان على برنامجه التأهيلى والعلاجى، وأشار طبيب الفريق إلى أن أيمن أشرف سيخضع لبرنامج تأهيلي منفرد لمدة أسبوع وأوشك هذا الأسبوع على الانتهاء.