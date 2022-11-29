شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتدرب اليوم خارج ملعبه استعداداً لمواجهة سموحة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان جاريدو، اليوم الثلاثاء، مرانه فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا على ملعب أحد فنادق محافظة الإسماعيلية خارج ملاعب الفريق الرئيسية والفرعية، وذلك لكسر حالة الملل لدى لاعبيه بجانب إراحة الملاعب.

ويدخل الإسماعيلى معسكرا مغلقا بداية من غد الأربعاء بمقر النادى استعدادًا لمواجهة سموحة ضمن منافسات الدورى العام.

ويرغب "جاريدو" وجهازه المعاون فى إقامة المعسكر مبكرا لزيادة التركيز لدى اللاعبين بالإضافة إلى إبعادهم عن أى مؤشرات خارجية بجانب عقد العديد من الجلسات النظرية والتحفيزية.

ويستضيف الإسماعيلى فريق سموحة يوم الجمعة المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الأسبوع الـ5 من عمر المسابقة المحلية.

يذكر أن الدراويش قرر تعديل برنامج التدريبات الجماعية لتقام فى نفس موعد المباراة المقبلة، وذلك فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا.

وبدأ جاريدو، فى دراسة ومتابعة التسجيلات لفريق سموحه قبيل المباراة التى ستجمعهما يوم الجمعه المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، يأتى ذلك من أجل رصد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق المنافس تمهيداً لإستغلالها في الفوز من أجل العودة لمسار الإنتصارات من جديد لتحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة.

ويواصل الإسماعيلى تدريباته الجماعية فى الوقت الحالى بعدما رفع معدل اللياقة البدنية على لاعبيه بتطبيق نظام اليوم الكامل بإقامة التدريبات على فترتين.

جدير بالذكر أن الدراويش يتطلع لاستعادة مسيرة الانتصارات الغائبة منذ آخر ثلاث جولات، حيث تلقى الهزيمة من الأهلى وغزل المحلة وتعادل مع فاركو.