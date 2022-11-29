شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، غداً الأربعاء، منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الخامس من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.





مواعيد مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز

الأربعاء 30 نوفمبر

حرس الحدود & بيراميدز..2.45 ظهراً

البنك الأهلى & انبى..2.45 ظهراً

الاتحاد السكندرى & غزل المحلة..7 مساءاً

الخميس 1 ديسمبر

أسوان & فاركو ..2.45 ظهراً

الداخلية & فيوتشر..2.45 ظهراً

الزمالك & المصرى..7 مساءاً

الجمعة 2 ديسمبر

الإسماعيلى & سموحة..2.45 ظهراً

المقاولون & سيراميكا..2.45 ظهراً

الأهلى & طلائع الجيش..7 مساءاً

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود أستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.