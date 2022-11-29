شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق، غداً الأربعاء، منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الخامس من البطولة.
الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.
ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.
مواعيد مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز
الأربعاء 30 نوفمبر
حرس الحدود & بيراميدز..2.45 ظهراً
البنك الأهلى & انبى..2.45 ظهراً
الاتحاد السكندرى & غزل المحلة..7 مساءاً
الخميس 1 ديسمبر
أسوان & فاركو ..2.45 ظهراً
الداخلية & فيوتشر..2.45 ظهراً
الزمالك & المصرى..7 مساءاً
الجمعة 2 ديسمبر
الإسماعيلى & سموحة..2.45 ظهراً
المقاولون & سيراميكا..2.45 ظهراً
الأهلى & طلائع الجيش..7 مساءاً
القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود أستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.