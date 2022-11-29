شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب إحالة تاكيس جونياس مدرب بيراميدز للجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر باتحاد الكرة سبب إحالة تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق بيراميدز إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد عبده صالح، موضحا أن لجنة الحكام تقدمت بمذكرة ضده بسبب تصريحاته ضد الحكام خلال الفترة الأخيرة.

وتابع المصدر أن جونياس سبق وهاجم الحكام المصريين، وقال إن الحكام الأجانب أفضل منهم، وأن الحكم أمين عمر حرم فريقه من فوز كبير على البنك الأهلى فى الموسم الماضى.

من ناحية أخرى، طلب اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من لاعبي فريقه طى صفحة بطولة كأس مصر، بعد الفوز على البنك الأهلى فى ربع النهائى بهدف دون رد، والتأهل لمواجهة الزمالك.

وشدد جونياس على لاعبي فريقه ضرورة عدم التركيز فى مواجهة الزمالك أو بطولة الكأس، خاصة أن الفريق أمامه مباراة مهمة أمام حرس الحدود غدا الأربعاء، فى الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشدد المدير الفنى اليونانى على لاعبيه بضرورة التركيز وعدم ارتكاب أخطاء قد تكلف الفريق خسارة نقاط فى صراع المنافسة على لقب الدورى.

وفاز فريق بيراميدز على البنك الأهلى بهدف دون رد سجله رمضان صبحى، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار مباريات الدور ربع النهائى من بطولة كأس مصر. بهذا الفوز حصد بيراميدز بطاقة التأهل للدور نصف النهائى، ومواجهة الزمالك الذى تأهل على حساب المصرى البورسعيدى.