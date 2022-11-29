شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. بيج رامى على موعد جديد مع "مستر أولمبيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض بيج رامى، بطل كمال الأجسام، تحديا جديدا فى منافسات بطولة مستر أولمبيا، والتى تقام بالولايات المتحدة فى الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر المقبل، لاختيار مستر أولمبيا لهذا العام.

ويسعى بيج رامى للتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالى فى مسيرته فى هذه البطولة المهمة على صعيد اللعبة والتى ينتظرها ملايين من محبى اللعبة.

وتوج بيج رامى توج ببطولة مستر أولمبيا عامين على التوالى 2020 - 2021 .

توج بيج رامى خلال مسيرته بالعديد من الألقاب، حأبرزها بطولة نيويورك 2013 ، وفى نفس العام تم تصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين بعدما حصل على المركز الثامن ببطولة مستر أولمبيا، كما حقق بيج رامى المركز الخامس في بطولة مستر أولمبيا عام 2015 وكذلك بطولة ارنولد كلاسيك ، و توج بطولة مستر اولمبيا للهواة عام 2012.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب بيج رامى فى الصور التالية: