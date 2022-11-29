شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تتصدر التصنيف العالمى لتنس الطاولة تحت 19 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت هنا جودة لاعبة منتخب مصر فى تنس الطاولة التصنيف العالمى للعبة للشابات تحت 19 سنة، للمرة الثانية، حيث سبق وتصدرت التصنيف العالمى تحت 15 و17 و19 سنة، وفقا للاتحاد الدولى لتنس الطاولة.

وجاء تصدر هنا جودة للتصنيف العالمى قبل أيام من انطلاق بطولة العالم للناشئات فى تونس والتى تقام الشهر المقبل.

شاركت هنا جودة فى بطولة البرتغال الدولية، وحققت خلالها ميداليتين فضية وبرونزية، حيث توجت بالفضية فى منافسات تحت 15 سنة، والبرونزية في منافسات تحت 19 سنة.

ودخلت منتخبات تنس الطاولة ناشئين وناشئات، معسكراً بصالة الاتحاد باستاد القاهرة استعدادا للمشاركة فى منافسات بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 4 إلى 12 ديسمبر المقبل فى تونس.

كما سبق وحققت هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطنى والنادى الأهلى لتنس الطاولة، لقب بطولة إيطاليا الدولية للناشئين والناشئات، والتى أقيمت بمدينة ليجنانو سابيادورو الإيطالية.