شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُحصّن لاعبى الأهلى ضد الإغراءات الخارجية والمحلية فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية في النادي الأهلي للإبقاء على جميع لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، وعدم الاستغناء عن أى لاعب من الفريق، باستثناء محمد محمود لاعب وسط الفريق الذي يبدو أنه سيكون اللاعب الوحيد الذى سيرحل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

ورغم تلقى أكثر من لاعب عدة عروض خلال الفترة الأخيرة من أندية محلية وخارجية، في مقدمتهم أكرم توفيق، وزياد طارق وشادي رضوان ومحمد مجدي أفشة والمالي ديانج، إلا أن النية تتجه فى القلعة الحمراء لبقاء جميع اللاعبين بسبب حاجة الفريق لجهودهم، خاصة أن الفريق سيخوض الفترة المقبلة ارتباطات قوية على الصعيد المحلي، بجانب استكمال منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث يبدأ الفريق منافسات دور المجموعات الذي تأهل له بعد تخطي عقبة الاتحاد المنستيري في دور الـ32 للبطولة.

ويبقى محمد محمود الاستثناء الوحيد الذى لا يُمانع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق رحيله فى الشتاء، وأبلغ إدارة الأهلي بهذه الرغبة، فيما يرفض المدير الفني رحيل باقي اللاعبين وتمسك ببقائهم جميعاً.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء الجمعة المقبل فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد الأهلى والسلام.