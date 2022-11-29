الامارات | موعد مباريات المونديال الجديدة بداية من اليوم الثلاثاء.. الظهور الأخير لقطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ بطولة كأس العالم اليوم مرحلة جديدة من المباريات في مواعيد جديدة مع بداية الجولة الثالثة الحاسمة في طريق التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022 في قطر، حيث تقام مباراتي كل مجموعة في نفس التوقيت حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص خاصة وأن هناك 3 منتخبات فقط ضمنت تأهلها إلى دور الـ16 وهما البرازيل وفرنسا والبرتغال، في انتظار تحديد 13 فريق صاعد.

وتبدأ اليوم منافسات المجموعتين الأولى والثانية لتحديد الفرق الصاعدة وفيها سيكون الظهور القطري الأخير في المونديال في مواجهة صعبة أمام هولندا وفي المواجهة الثانية القوية يتواجه السنغال مع الإكوادور، وتقام مباريات المجموعة الأولى عند الساعة 19:00 مساء بتوقيت الإمارات، ويملك المنتخب الهولندي 4 نقاط وهو نفس رصيد الإكوادور وتأتي السنغال برصيد 3 نقاط ثم قطر بدون أي نقاط.

وفي المجموعة الثانية تقام مباراتين لتحديد الفريقان الصاعدان تجمع أمريكا مع إيران وديربي انجليزي يجمع إنجلترا مع ويلز، عند الساعة 23:00 مساءً بتوقيت الإمارات، ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة برصيد 4 نقاط ثم إيران 3 نقاط وامريكا نقطتين وويلز نقطة واحدة

ويذكر أن المجموعتين الأولى والثانية لم يضمن منهما أي منتخب الصعود إلى دور الـ16 وتملك 7 منتخبات فرصة الصعود أما المنتخب القطري فقد ودع البطولة رسمياً بعد خساراتين

جدول المباريات اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، بتوقيت الإمارات

المجموعة الأولى

هولندا - قطر – الساعة (19:00)

المجموعة الأولى:

الإكوادرو – السنغال الساعة (19:00)

المجموعة الثانية:

إيران - أمريكا – الساعة (23:00)

المجموعة الثانية

ويلز - إنجلترا – الساعة (23:00)

المجموعة الأولى

هولندا 4

الإكوادور 4

السنغال 3

قطر 0

المجموعة الثانية

إنجلترا 4

إيران 3

أمريكا 2

ويلز 1