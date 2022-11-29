والقنوات الناقلة .. مواعيد مباريات «كأس العالم 2022» اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الثلاثاء 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات فى بطولة كأس العالم 2022، وتقام مباراتان فى المجموعة الأولى فى الخامسة مساءَ، وتقام مباراتان أخريان في المجموعة الثانية فى التاسعة مساءً، وسيتم من خلالهما تحديد تأهل 4 فرق لدور الـ16 من البطولة.

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الإكوادور × السنغال – 5 مساء – المجموعة الأولى على قناة beIN Sports Connect وTOD App - beIN SPORTS

هولندا × قطر – 5 مساء –المجموعة الأولى على قناة TOD App - beIN SPORTS وbeIN Sports Connect

إيران × الولايات المتحدة الأمريكية – 9 مساء– المجموعة الثانية على قناة TOD App - beIN SPORTS وbeIN Sports 2 FR

ويلز × إنجلترا – 9 مساء– المجموعة الثانية على قناة beIN Sports 1 FR وTOD App - beIN SPORTS