شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لمحمد عبد الغنى لتحديد موقفه من مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد عبد الغنى، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاختبار طبى من أجل تحديد موقفه من المشاركة فى مواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخميس المقبل.

وتعرض عبد الغنى لإصابة فى العضلة الخلفية أدت لابتعاده عن المشاركة مع فريقه فى الفترة الماضية، وانتهى اللاعب من أداء البرنامج التأهيلى وأصبح جاهزًا للمشاركة إلا أن الجهاز الفنى قرر خضوع اللاعب لاختبار قبل تحديد موقفه.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.