شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي: أشجع البرتغال بسبب رونالدو.. وهدفنا إعادة الإسماعيلي لوضعه الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف باسم مرسي مهاجم الإسماعيلي أنه يتابع مباريات البرتغال فقط في كأس العالم الحالية، مؤكدا: أشجع البرتغال لأنني أشجع كريستاينو رونالدو، ولو جوزيه مورينيو هو من كان يقود البرتغال لاختلف الوضع تماما وبالنسبة لي المدير الفني هو 90% من الفريق، وأنا كلاعب لا أستطيع أن أتخطى دوري وأدخل في نقاش مع مدرب بشأن الأمور الفنية".

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: البرازيل الأقرب لتحقيق اللقب مع الأرجنتين وفرنسا ولكن أتمنى البرتغال التتويج بها، ومن الصعب استبعاد راقصي التانجو من الحسبان لأنهم يضمون أفضل لاعب في العالم وهو ليونيل ميسي

أوضح: "كنت أتمنى تواجد منتخب مصر في كأس العالم الحالية وقدمنا مستويات قوية في التصفيات وخرجنا بركلات الترجيح واللاعبين الذين تواجدوا قدموا ما عليهم، وأتمنى حال التأهل أن نحقق إضافة في السنوات القادمة ويتطور المنتخب بشكل أفضل".

أردف: "متابعتنا لمباريات كأس العالم لا يؤثر على تركيزنا في التحضيرات للموسم المقبل، وهناك حمدي النقاز لا يفوته مباراة من مباريات المونديال، ويتناقش معي بشأن المباريات وأكد له أن كأس العالم بالنسبة لي يبدأ من دور الـ16".

واصل: "الإسماعيلي نادي كبير وفي آخر عامين لم يكن في أحسن حالة والجميع يسعى لإعادة الدراويش إلى وضعه الطبيعي ونجتهد بشكل كبير لمساعدته في استعادة مكانه المعهود وتقديم شيء جيد وأول مباراتين خسرناهم ولم نكن جاهزين بالشكل الكافي ولدينا مباراة سموحة يوم الجمعة المقبل وهدفنا الفوز وتقديم موسم جيد".