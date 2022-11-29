شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم 28 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 28 / 11 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها إعلان راندا تاج، بطلة رفع الأثقال البارالمبية، اعتزالها اللعب دوليا، على أن تكمل مسيرتها على المستوى المحلى فقط، واعتماد كولر سياسة التدوير فى الأهلي لتفادى الإصابات
الزمالك ينتظر يناير لتدخل الفيفا وحسم موقف عقوبة كهربا
ينتظر مسئولو نادى الزمالك حلول شهر يناير من أجل تدخل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لحسم موقف العقوبة المفروضة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الحالى، بعد تغريمه مبلغ مليونى و400 ألف دولار لصالح القلعة البيضاء.
اعتزال بطلة الأثقال البارالمبية راندا تاج
أعلنت راندا تاج، بطلة رفع الأثقال البارالمبى، اعتزالها اللعب دوليا، على أن تكمل مسيرتها على المستوى المحلى فقط.
مشوار كولر مع الأهلى= 7 فوز و13 هدفاً
واصل الأهلي مشواره فى بطولة كأس مصر 2021-2022، وتجاوز بصعوبة عقبة المقاولون العرب فى مرحلة ربع النهائي بركلات الترجيح. وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب فى دور الثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
كولر يعتمد سياسة التدوير فى الأهلي لتفادى الإصابات
استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على انتهاج سياسة التدوير بين اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وعدم الاعتماد على مجموعة بعينها للمشاركة فى المباريات، خشية من تعرضهم للإرهاق أو الإصابات بسبب كثرة المشاركات.
جاهزية كامبوس وحمدى وأكرم لتدعيم الأهلي فى مواجهة الطلائع
أصبح الثلاثي "محمد عبد المنعم وحمدي فتحي وأكرم توفيق" لاعبو الأهلي جاهزين للمشاركة فى طلائع الجيش المحدد لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد تماثل الثنائي محمد عبد المنعم "كامبوس" وحمدي فتحي من الشفاء في الإصابة بكسر في الأنف وشد فى العضلة الأمامية، وجاهزية أكرم بعد الحصول على راحة فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة بالكأس.
يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإسكندرية ظهرالأربعاء المقبل، للانتظام فى معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدي في مسابقة الدوري الممتاز.
يعكف الجهاز الطبي للأهلي على تجهيز محمود متولي للمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب الانتهاء من مباراته ضد طلائع الجيش الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري بعدما غياب اللاعب عن فريقه للإصابة فى معسكر منتخب مصر الأخير، حيث تعرض لشد فى العضلة الخلفية.
قرر مسئولو نادى البنك الأهلى وقف المستحقات المالية للاعبى الفريق عقب الهزيمة أمام بيراميدز أمس، والخروج من بطولة كأس مصر، وسوء النتائج خلال الفترة الماضية.
بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2003، بقيادة محمود جابر، التجهيز لخوض عدد من الوديات خلال الفترة المقبلة استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى فبراير المقبل والمؤهلة لكأس العالم بإندونيسيا.
يرفض البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الاستعجال فى عودة المصابين للمشاركة مع الفريق فى الفترة المقبلة. وأكد فيريرا للجهاز الطبى أنه لن يستعين بأى لاعب ومشاركته مع الفريق إلا بعد التأكد التام من شفائه تماما، رغم النقص العددى الذى يعانى منه الفريق.