شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم 28 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 28 / 11 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها إعلان راندا تاج، بطلة رفع الأثقال البارالمبية، اعتزالها اللعب دوليا، على أن تكمل مسيرتها على المستوى المحلى فقط، واعتماد كولر سياسة التدوير فى الأهلي لتفادى الإصابات

الزمالك ينتظر يناير لتدخل الفيفا وحسم موقف عقوبة كهربا

ينتظر مسئولو نادى الزمالك حلول شهر يناير من أجل تدخل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لحسم موقف العقوبة المفروضة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الحالى، بعد تغريمه مبلغ مليونى و400 ألف دولار لصالح القلعة البيضاء. اعتزال بطلة الأثقال البارالمبية راندا تاج أعلنت راندا تاج، بطلة رفع الأثقال البارالمبى، اعتزالها اللعب دوليا، على أن تكمل مسيرتها على المستوى المحلى فقط.

مشوار كولر مع الأهلى= 7 فوز و13 هدفاً

واصل الأهلي مشواره فى بطولة كأس مصر 2021-2022، وتجاوز بصعوبة عقبة المقاولون العرب فى مرحلة ربع النهائي بركلات الترجيح. وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب فى دور الثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

كولر يعتمد سياسة التدوير فى الأهلي لتفادى الإصابات

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على انتهاج سياسة التدوير بين اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وعدم الاعتماد على مجموعة بعينها للمشاركة فى المباريات، خشية من تعرضهم للإرهاق أو الإصابات بسبب كثرة المشاركات.

جاهزية كامبوس وحمدى وأكرم لتدعيم الأهلي فى مواجهة الطلائع