شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل سيف الجزيرى: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الاتهامات التى طالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق علاء أباظة وكيل سيف الجزيري مهاجم الزمالك عن الاتهامات التي طالت موكله من عصام جمعة نجم الكرة التونسية السابق، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه ما قيل على سيف الجزيري.

قال أباظة في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "ليس من المعقول أن يتحدث أحد عن الجزيري بهذا الشكل وما قيل عنه لن يؤثر على تركيزه مع اللاعب خلال المشاركة في كأس العالم".

شدد أن إدارة الزمالك تواصلت مع سيف الجزيري وتدعمه بعد الاتهامات التي طالته وطلبت منه أن يركز مع منتخب بلاده خلال المشاركة في كأس العالم.

أوضح أن سيف الجزيري جاهز لمباراة منتخب بلاده ضد فرنسا في ثالث جولات كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

وكان قد قال عصام جمعة مهاجم منتخب تونس السابق، في تصريحات إذاعية عبر برنامج "الدوامة"، أن الجزيري حافظ على مكانه في منتخب تونس، لأنه دفع أموال إلى شقيق رئيس اتحاد الكرة التونسي.