شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 28 / 11 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها جاهزية كامبوس وحمدى وأكرم لتدعيم الأهلي فى مواجهة الطلائع ووقف المستحقات المالية للاعبى البنك الأهلى بعد الخروج من كأس مصر.
الزمالك ينتظر يناير لتدخل الفيفا وحسم موقف عقوبة كهربا
ينتظر مسئولو نادى الزمالك حلول شهر يناير من أجل تدخل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لحسم موقف العقوبة المفروضة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الحالى، بعد تغريمه مبلغ مليونى و400 ألف دولار لصالح القلعة البيضاء.
اعتزال بطلة الأثقال البارالمبية راندا تاج
أعلنت راندا تاج، بطلة رفع الأثقال البارالمبى، اعتزالها اللعب دوليا، على أن تكمل مسيرتها على المستوى المحلى فقط.
كولر يعتمد سياسة التدوير فى الأهلي لتفادى الإصابات
استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على انتهاج سياسة التدوير بين اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وعدم الاعتماد على مجموعة بعينها للمشاركة فى المباريات، خشية من تعرضهم للإرهاق أو الإصابات بسبب كثرة المشاركات.
جاهزية كامبوس وحمدى وأكرم لتدعيم الأهلي فى مواجهة الطلائع
أصبح الثلاثي "محمد عبد المنعم وحمدي فتحي وأكرم توفيق" لاعبو الأهلي جاهزين للمشاركة فى طلائع الجيش المحدد لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد تماثل الثنائي محمد عبد المنعم "كامبوس" وحمدي فتحي من الشفاء في الإصابة بكسر في الأنف وشد فى العضلة الأمامية، وجاهزية أكرم بعد الحصول على راحة فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة بالكأس.
يعكف الجهاز الطبي للأهلي على تجهيز محمود متولي للمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب الانتهاء من مباراته ضد طلائع الجيش الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري بعدما غياب اللاعب عن فريقه للإصابة فى معسكر منتخب مصر الأخير، حيث تعرض لشد فى العضلة الخلفية.
قرر مسئولو نادى البنك الأهلى وقف المستحقات المالية للاعبى الفريق عقب الهزيمة أمام بيراميدز أمس، والخروج من بطولة كأس مصر، وسوء النتائج خلال الفترة الماضية.
يرفض البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الاستعجال فى عودة المصابين للمشاركة مع الفريق فى الفترة المقبلة. وأكد فيريرا للجهاز الطبى أنه لن يستعين بأى لاعب ومشاركته مع الفريق إلا بعد التأكد التام من شفائه تماما، رغم النقص العددى الذى يعانى منه الفريق.