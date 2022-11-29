شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحيل تاكيس جونياس مدرب بيراميدز للجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة إحالة تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق بيراميدز إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد عبده صالح، بناء على مذكرة من لجنة الحكام بسبب تصريحاته ضد الحكام خلال الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى، طلب اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من لاعبي فريقه طى صفحة بطولة كأس مصر، بعد الفوز على البنك الأهلى فى ربع النهائى بهدف دون رد، والتأهل لمواجهة الزمالك.

وأكد جونياس على لاعبي فريقه ضرورة عدم التركيز فى مواجهة الزمالك أو بطولة الكأس، خاصة أن الفريق أمامه مباراة مهمة أمام حرس الحدود الأربعاء المقبل، فى الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشدد المدير الفنى اليونانى على لاعبيه بضرورة التركيز وعدم ارتكاب اخطاء قد تكلف الفريق خسارة نقاط فى صراع المنافسة على لقب الدورى.

وفاز فريق بيراميدز على البنك الأهلي بهدف دون رد، سجله رمضان صبحى، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر. بهذا الفوز حصد بيراميدز بطاقة التأهل للدور نصف النهائى، ومواجهة الزمالك الذى تأهل على حساب المصرى البورسعيدى.