الامارات | انقطاع الكهرباء عن مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم (صورة)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم إلى موقف صعب كاد أن يسبب مشكلة في المباراة قبل أن يتم تداركه سريعا وهو انقطاع الكهرباء للحظات دون الكشف عن سبب ذلك، وقبل أن تحدث أزمة خلال المباراة التي انتهت بفوز البرازيل بهدف دون مقابل، وصعود البرازيل إلى دور الـ16 في البطولة بعد تحقيق فوزين هامين.

وأقيمت المباراة في استاد "974" بالعاصمة القطرية الدوحة، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمونديال 2022، واضطر حكم الساحة الدولي السلفادوري إيفان بارتون إلى إيقاف اللقاء للحظات، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، قبل أن يسمح للمنتخب البرازيلي بتنفيذ ركلة زاوية حصل عليها ومتابعة المباراة.

وانتشر خبر انقطاع الكهرباء في مواقع التواصل الاجتماعي واستمر لمدة 4 ثواني فقط، في رد فعل سريع للتعامل مع الأزمة التي حدثت وتسببت في الكثير من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي.