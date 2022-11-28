تتويج الفائزين بكأس العالم للسيارات السياحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي الفائزين بالسباق الثاني لجولة السعودية في كأس العالم للسيارات السياحية «دبليو تي سي آر»، والتي نظمها الاتحاد الدولي للسيارات، بالتعاون مع شركة رياضة المحركات السعودية، واحتضنت منافساتها حلبة كورنيش جدة، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري. وجاءت نتائج السباق على النحو التالي: المركز الأول: البلجيكي غيليز ماغنوس سائق فريق كومتويو أودي سبورت، فيما حقق المركز الثاني المقدوني فيكتور دافيدوفسكي سائق فريق كومتويو ريسنغ، وجاء المركز الثالث من نصيب الإسباني ميكيل أزكونا سائق فريق بي آر سي هيونداي إن سكوادرا كورس. المركز الأول: البلجيكي غيليز ماغنوس سائق فريق كومتويو أودي سبورت، فيما حقق المركز الثاني المقدوني فيكتور دافيدوفسكي سائق فريق كومتويو ريسنغ، وجاء المركز الثالث من نصيب الإسباني ميكيل أزكونا سائق فريق بي آر سي هيونداي إن سكوادرا كورس. وشهد اليوم الختامي لمنافسات كأس العالم للسيارات السياحية على حلبة كورنيش جدة، كثيرا من الفعاليات الرياضية والترفيهية، إذ خاض السائقون السباقين الرئيسين، وسط منافسة شرسة من جميع المشاركين، بسبب الصراع على لقب البطولة للفرق، والذي حسمه فريق بي آر سي هيونداي إن سكودرا كورس برصيد 523 نقطة.

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