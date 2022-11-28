دور الـ16 يغازل منتخبات المجموعة الثانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعدما اختلطت الأوراق في المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، تأجل حسم التأهل للدور الثاني إلى الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة، والمقررة اليوم.

ويلتقي منتخب إنجلترا مع جاره منتخب ويلز، في مواجهة بريطانية خالصة، على ملعب أحمد بن علي المونديالي، كما يلتقي منتخب إيران مع نظيره الأمريكي، على ملعب الثمامة.

ويمتلك كل من المنتخبات الأربعة فرصة في التأهل، حيث لا يزال كل منها يمتلك مصيره بيده.

الحظوظ الأوفر في الصعود

ويتصدر منتخب إنجلترا جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه منتخب إيران، في حين يحتل منتخب أمريكا المركز الثالث بنقطتين، ويتذيل المنتخب الويلزي الترتيب بنقطة واحدة.

ويمتلك المنتخب الإنجليزي، الحظوظ الأوفر في الصعود للدور المقبل، حيث يكفيه التعادل مع ويلز للصعود رسميا، دون النظر لنتيجة مباراة أمريكا وإيران.

وجاءت بداية منتخب إنجلترا في المجموعة مثالية، حيث استهل مشواره بالفوز 6 / 2 على إيران في الجولة الأولى، غير أنه قدم أداء باهتا في الجولة الثانية أمام الولايات المتحدة، ليكتفي بالتعادل السلبي، ويؤجل حسم صعوده للجولة الأخيرة.

في المقابل، تبدو مهمة منتخب ويلز، الذي يشارك في المونديال للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 64 عاما، هي الأصعب في اجتياز دور المجموعات، حيث يتعين عليه الفوز على إنجلترا بفارق 4 أهداف، دون النظر للقاء الآخر بالمجموعة، حتى يتساوى معه في رصيد 4 نقاط، ويتفوق عليه بفارق الأهداف.

وأحرز منتخب إنجلترا 6 أهداف وسكن شباكه هدفان، في حين سجل منتخب ويلز هدفا وحيدا ومنيت شباكه بثلاثة أهداف، وهو ما يعني أن فوز ويلز بفارق 3 أهداف، لن يكون في صالحه، حيث سيتساوى كلا المنتخبين في تلك الحالة في نفس النقاط وفارق الأهداف (1+)، ليكون عدد الأهداف التي أحرزها كل فريق في مشواره بالمجموعة، هو الفيصل في تحديد المنتخب المتأهل منهما، والتي ستصب في تلك الحالة في صالح منتخب إنجلترا.

وافتتح منتخب ويلز مشواره في المجموعة بالتعادل 1 / 1 مع أمريكا، قبل أن يتلقى خسارة مستحقة صفر / 2 أمام إيران في الجولة الثانية، يوم الجمعة الماضي، ليتعقد موقفه من الصعود للدور المقبل.

إيران وأمريكا

وتبدو الأمور أكثر وضوحا في المباراة الأخرى بين إيران وأمريكا، حيث يطمح كل منهما للحصول على النقاط الثلاث، للصعود رسميا دون انتظار نتيجة لقاء إنجلترا وويلز.

وبينما يتعين على منتخب أمريكا تحقيق الفوز فقط على إيران من أجل التأهل، فإن نقطة التعادل ربما ستكون كافية للمنتخب الآسيوي في الصعود، ولكن سينبغي عليه النظر لنتيجة اللقاء الآخر.

ويمكن أن يصعد منتخب إيران، حال تعادله مع أمريكا وفوز إنجلترا أو تعادلها مع ويلز.

لكن قد يخرج المنتخب الإيراني بالتعادل في حال فوز ويلز على إنجلترا، حيث ستتساوى المنتخبات الثلاثة في رصيد 4 نقاط، ويتم الاحتكام لفارق الأهداف خلال لقاءات المنتخبات الثلاثة مع بعضها البعض.

وأحرز منتخب إيران 4 أهداف في مشواره بالمجموعة حتى الآن، في حين اهتزت شباكه 6 مرات في أول جولتين.

كيف يتم حسم التأهل لدور الـ16 ؟







عن طريق الاحتكام أولا لعدد النقاط، ثم لفارق الأهداف العام بالنسبة لجميع مباريات المجموعة



في حال التساوي في عدد النقاط وفارق الأهداف العام يتم الاحتكام لعدد الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة



في حال استمرار التعادل بين منتخبين أو أكثر يتم الاحتكام للنقاط في المباريات بين الفرق المعنية



في حال استمرار التعادل يتم الاحتكام لفارق الأهداف العام في المباريات بين الفرق المعنية



في حال استمرار التعادل يتم الاحتكام لعدد الأهداف المسجلة في المباريات بين تلك المنتخبات



في حال استمرار التعادل يتم الاحتكام لمعايير اللعب النظيف في جميع مباريات المجموعة



تحتسب معايير اللعب النظيف، حسب البطاقات الملونة، كما يلي: