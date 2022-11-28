السعودية وتونس والمغرب.. ما هي فرص العرب لبلوغ دور الـ 16 في كأس العالم 2022؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تتمسك 3 منتخبات عربية بفرص التأهل للأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، وذلك بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وودع المنتخب القطري منافسات البطولة رسمياً، فيما يتمسك المنتخب التونسي بأمل "ضئيل"، بينما تبدو الفرصة مواتية لكل من السعودية والمغرب بالتأهل للدور المقبل.

ونشرت شبكة "سكاي نيوز عربية" تقريراً حول فرص المنتخبات العربية الثلاثة (تونس والسعودية والمغرب) للتأهل إلى دور الـ 16 من المونديال.

قطر

ودعت المونديال ولا فرصة لها بالتأهل لدور الـ16.

تونس

تتأهل تونس لدور الـ16 في حال الانتصار على فرنسا، وتعادل أستراليا والدنمارك.

تتأهل تونس لدور الـ16 في حال الانتصار على فرنسا، وانتصار الدنمارك على أستراليا، بشرط أن يكون انتصار تونس أكبر من انتصار الدنمارك من ناحية فارق الأهداف.

السعودية

تتأهل السعودية لدور الـ16 في حال الانتصار على المكسيك.

تتأهل السعودية لدور الـ16 في حال التعادل مع المكسيك، وانتصار بولندا على الأرجنتين.

تتأهل السعودية لدور الـ16 في حال التعادل مع المكسيك، وانتصار الأرجنتين على بولندا بفارق 4 أهداف.

المغرب

يتأهل المغرب لدور الـ16 في حال الانتصار على كندا.

يتأهل المغرب لدور الـ16 في حال التعادل مع كندا.

يتأهل المغرب لدور الـ16 في حال الخسارة من كندا بأي نتيجة، وانتصار كرواتيا على بلجيكا.

يتأهل المغرب لدور الـ16 في حال الخسارة من كندا بفارق أقل من 3 أهداف، وتعادل كرواتيا وبلجيكا.

يتأهل المغرب لدور الـ16 في حال الخسارة من كندا بنتيجة، وانتصار بلجيكا على كرواتيا، بشرط أن تكون نتيجة المغرب "أفضل" من نتيجة كرواتيا من ناحية الأهداف.