تقرير مفاجئ بشأن إصابة بنزيما: قد يعود لاستكمال كأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

فجرت شبكة "راديو مونت كارلو" مفاجأة كبيرة حول إمكانية عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022، وذلك بعد تعافيه سريعا من إصابته بتمزق في عضلة الفخذ.

وأفاد "راديو مونت كارلو"، في تقرير له، بأن بنزيما اضطر في وقت سابق للخروج من قائمة المنتخب الفرنسي قبيل المباراة الأولى ضد أستراليا، لكن يبدو أن "مهاجم ريال مدريد الإسباني تعافى من إصابته بشكل أسرع مما كان متوقعا".

ونقلت الشبكة الفرنسية عن تقارير صحفية إسبانية قولها إن بنزيما قد يشارك "بشكل طبيعي" في تدريبات ريال مدريد منتصف الأسبوع المقبل.

وأضافت أن فرص المهاجم، المتوج بجائزة "الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، في التواجد مجددا مع فرنسا بكأس العالم قائمة، لأنه مدرج ضمن القائمة التي اختارها المدرب ديديه ديشامب، ويمكنه استكمال المشوار مع منتخب "الديوك" في البطولة.

وأشار "راديو مونت كارلو" في تقريره إلى عودة كريم بنزيما مجددا لقائمة منتخب فرنسا، مرهونة بقرار من ديشامب.

وفي وقت سابق، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه في حال تتويج منتخب فرنسا بكأس العالم، سيحصل الفريق على 26 ميدالية، وهو عدد قائمة منتخب فرنسا (بمن فيهم بنزيما).

يشار إلى أن المنتخب الفرنسي هو أول المتأهلين لدور الـ16 لمونديال قطر، بعد تحقيقه فوزين متتالين على كل من أستراليا (4-1) والدنمارك (2-1) على الترتيب، ويختتم مشواره في المجموعة الرابعة بمواجهة نظيره التونسي يوم الأربعاء المقبل.