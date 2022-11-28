شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مران الأهلي استعدادا لمباراة طلائع الجيش بالدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى إطار الاستعدادات لمواجهة طلائع الجيش.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي؛ لشرح بعض الأمور الفنية للاعبين.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء المقاولون العرب أمس؛ تدريبات بدنية واستشفائية في الجيم للتخلص من الإجهاد.

وأدى رباعي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء، تدريبات بدنية وفنية مكثفة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وشارك عمار حمدي، لاعب وسط الفريق في جانب من التقسيمة التي اختتم بها الجهاز الفني فقرات المران الجماعي.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن مشاركة عمار في التقسيمة خطوة نحو زيادة نسبة مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٢٤ ساعة على أن يستأنف تدريباته صباح الأربعاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش وذلك في إطار منافسات دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة والمحدد لها مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي we السلام.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس مصر، بعدما تغلب على المقاولون العرب بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس على استاد الأهلي we السلام.