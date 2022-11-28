شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الاثنين 28 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الطبي للأهلي على تجهيز محمود متولي للمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب الانتهاء من مباراته ضد طلائع الجيش الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري بعدما غياب اللاعب عن فريقه للإصابة فى معسكر منتخب مصر الأخير، حيث تعرض لشد فى العضلة الخلفية.
ويؤدي محمود متولي برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء من أجل تجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية، ومن ثم المباريات الرسمية، بعدما غاب عن مباراة فريقه الأخيرة ضد المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.
استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على انتهاج سياسة التدوير بين اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وعدم الاعتماد على مجموعة بعينها للمشاركة فى المباريات، خشية من تعرضهم للإرهاق أو الإصابات بسبب كثرة المشاركات.
وبدأ كولر سياسة التدوير بين اللاعبين من مباراة المقاولون العرب الأخيرة بكأس مصر، والتى شهدت عدة تغييرات فى التشكيل من خلال إراحة بعض اللاعبين، مثل أليو ديانج وأكرم توفيق ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو ومحمد عبد المنعم وحمدى فتحي، والدفع بعناصر أخرى لم تكن تشارك بشكل أساسى مثل محمد هاني وكريم فؤاد ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة وحسام حسن.
أصبح الثلاثي "محمد عبد المنعم وحمدي فتحي وأكرم توفيق" لاعبو الأهلي جاهزين للمشاركة فى طلائع الجيش المحدد لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد تماثل الثنائي محمد عبد المنعم "كامبوس" وحمدي فتحي من الشفاء في الإصابة بكسر في الأنف وشد فى العضلة الأمامية، وجاهزية أكرم بعد الحصول على راحة فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة بالكأس.
وفضل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، استبعاد عبد المنعم وفتحي من موقعة المقاولون لمنحهما قسطا كافيا لاستعادة جاهزيتهما الفنية قبل الدفع بهما فى المباريات، بينما فضل إراحة أكرم توفيق خشية من الإرهاق بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي ومشاركته في كل المباريات السابقة مع فريقه والمنتخب الوطني.