شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الاثنين 28 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الطبي للأهلي على تجهيز محمود متولي للمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب الانتهاء من مباراته ضد طلائع الجيش الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري بعدما غياب اللاعب عن فريقه للإصابة فى معسكر منتخب مصر الأخير، حيث تعرض لشد فى العضلة الخلفية.

ويؤدي محمود متولي برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء من أجل تجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية، ومن ثم المباريات الرسمية، بعدما غاب عن مباراة فريقه الأخيرة ضد المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.