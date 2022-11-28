شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 28 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 28 / 11 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها مواصلة الأهلي تدريباته بدون راحة عقب الفوز على المقاولون العرب فى كأس مصر، واقتراب عمار حمدي من المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل، ومشاركة نبيل دونجا وأحمد فتوح ومحمد عبد الغني في جزء من مران الزمالك.
أصبح الثلاثي "محمد عبد المنعم وحمدي فتحي وأكرم توفيق" لاعبو الأهلي جاهزين للمشاركة فى طلائع الجيش المحدد لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد تماثل الثنائي محمد عبد المنعم "كامبوس" وحمدي فتحي من الشفاء في الإصابة بكسر في الأنف وشد فى العضلة الأمامية، وجاهزية أكرم بعد الحصول على راحة فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة بالكأس.
وفضل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، استبعاد عبد المنعم وفتحي من موقعة المقاولون لمنحهما قسطا كافيا لاستعادة جاهزيتهما الفنية قبل الدفع بهما فى المباريات، بينما فضل إراحة أكرم توفيق خشية من الإرهاق بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي ومشاركته في كل المباريات السابقة مع فريقه والمنتخب الوطني.
أعلن بابا فاسيلو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري.
وجاءت قائمة المحلة كالتالى: عمرو شعبان ، محمود الحضري ، معاذ الحناوي ، محمد نبيه ، محمد بازوكا ، السيد الشبراوي ، هاني عادل ، جبريال اوريك ، ايهاب سمير ، مصطفي العش ، احمد الشيخ ، حميد ماو ، احمد النادري ، ابراهيما كونيه ، ريكو ، فوافي ، كريم مصطفي ، محمد جابر ، احمد الجعيدي ، عبده يحيي ، عبد الرحمن أجويرو.
شارك محمد عبد الغني وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا ويوسف حسن رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى الجزء الأول من مران اليوم الاثنين الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة المصري المقبلة في الدوري الممتاز.
وجاء الجزء الأول من المران عبارة عن فقرة تأهيلية خاصة من خلال أداء تدريبات بدنية متنوعة، شارك خلالها الرباعي بصحبة باقي زملائهم بالفريق.
شارك البنيني سامسون أكينولا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
وخاض سامسون أكينولا الفقرة التأهيلية والبدنية، بجانب الفقرات الفنية والخططية بشكل كامل استعداداً للمواجهة المقبلة أمام المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري الممتاز.
يخضع محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلى، لاختبار طبى تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق اليوم وقبل انطلاق المران، استعداداً لمواجهة إنبى في بطولة الدورى المصرى الممتاز.
وغاب محمد أبو جبل عن مباراة البنك الأهلى أمام بيراميدز أمس ضمن مباريات دور الـ8 من عمر مسابقة كأس مصر بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها فى التدريبات.
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، فى إطار الاستعدادات لمواجهة طلائع الجيش. وحرص مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على عقد محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي؛ وذلك لشرح بعض الأمور الفنية للاعبين.
وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا فى لقاء المقاولون العرب أمس؛ تدريبات بدنية واستشفائية فى الجيم للتخلص من الإجهاد.
شارك عمار حمدى، لاعب وسط النادى الأهلى، فى جانب من التقسيمة التي اختتم بها الجهاز الفني فقرات المران الجماعي صباح اليوم الاثنين.
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى، إن مشاركة عمار فى التقسيمة خطوة نحو زيادة نسبة مشاركة اللاعب فى التدريبات الجماعية.
وواصل الأهلي مشواره في بطولة كأس مصر 2021-2022، وتجاوز بصعوبة عقبة المقاولون العرب في مرحلة ربع النهائي بركلات الترجيح.