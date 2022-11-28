شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 28 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 28 / 11 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها مواصلة الأهلي تدريباته بدون راحة عقب الفوز على المقاولون العرب فى كأس مصر، واقتراب عمار حمدي من المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل، ومشاركة نبيل دونجا وأحمد فتوح ومحمد عبد الغني في جزء من مران الزمالك.

أصبح الثلاثي "محمد عبد المنعم وحمدي فتحي وأكرم توفيق" لاعبو الأهلي جاهزين للمشاركة فى طلائع الجيش المحدد لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد تماثل الثنائي محمد عبد المنعم "كامبوس" وحمدي فتحي من الشفاء في الإصابة بكسر في الأنف وشد فى العضلة الأمامية، وجاهزية أكرم بعد الحصول على راحة فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة بالكأس.

وفضل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، استبعاد عبد المنعم وفتحي من موقعة المقاولون لمنحهما قسطا كافيا لاستعادة جاهزيتهما الفنية قبل الدفع بهما فى المباريات، بينما فضل إراحة أكرم توفيق خشية من الإرهاق بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي ومشاركته في كل المباريات السابقة مع فريقه والمنتخب الوطني.

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