شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فخرى يحظى بإشادة كولر بعد تألقه أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال محمد فخرى لاعب وسط الأهلي إشادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بعد تألقه في مباراة فريقه ضد المقاولون العرب أمس، الأحد، فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما شارك أساسيا وتم استبداله فى نهاية المباراة.

وطالب كولر محمد فخري بضرورة التمسك بالفرصة وبذل الجهد لتقديم أفضل مستوى لديه، كما حثه على ضرورة الالتزام بتعليمات الجهاز الفني وتقديم الأدوار المطلوبة منه داخل الملعب وأن يقدم الدعم اللازم لخط الدفاع ويكون له دور في صناعة الفرص للخط الأمامي.

وساهم محمد فخري فى صناعة هدف الأهلي الوحيد خلال مباراة المقاولون بعدما أرسل كرة طولية متقنة وصلت إلى كريم فؤاد وسجل منها هدف التقدم، قبل أن يتعادل المقاولون ويلجأ الفريين إلى أشواط إضافية وركلات ترجيح.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بنتيجة 4 / 3 في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على ملعب الأهلي والسلام في دور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.