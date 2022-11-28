شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الاثنين 28/ 11/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الاثنين، الموافق 28/ 11/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، سامسون أكينولا ينهى برنامجه التأهيلى ويشارك فى التدريبات الجماعية، ورسالة من فيريرا للاعبى الفريق قبل مواجهة المصرى.

رسالة من فيريرا للاعبى الزمالك استعدادا للمصرى.. تعرف عليها

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على توجيه رسائل مهمة وقوية للاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة المصري المقبلة فى الدوري الممتاز.

سامسون أكينولا ينهى برنامجه التأهيلى ويشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك

شارك البنيني سامسون أكينولا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

مشاركة رباعى شباب الزمالك فى مران الفريق استعدادًا للمصرى

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة الرباعي الشاب محمد حسام "بيسو" ومحمد طارق وحسام أشرف وحاتم سكر، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في الدوري .

مشاركة دونجا وفتوح وعبد الغنى فى الجزء الأول من مران الزمالك

شارك محمد عبد الغني وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا ويوسف حسن رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى الجزء الأول من مران اليوم الاثنين الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة المصري المقبلة في الدوري الممتاز.

برنامج تدريبى خاص لـ"زيزو والمثلوثى وعمر جابر" بسبب الإرهاق

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تدريبيا خاصا للثلاثي أحمد مصطفى "زيزو" وعمر جابر وحمزة المثلوثي، على هامش التدريبات التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعداداً لمواجهة المصرى المقبلة في الدوري.

الزمالك يخوض مرانه الختامى فى الإسكندرية الأربعاء قبل مواجهة المصرى