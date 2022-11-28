صاروخية كاسيميرو تقود البرازيل لتخطي سويسرا والتأهل إلى الأدوار الإقصائية

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن منتخب البرازيل من حسم تأهله لدور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022، بعدما حقق فوزا صعبا على منتخب سويسرا بهدف دون مقابل، فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على ملعب "974" بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالمونديال.

أحرز هدف المباراة الوحيد لاعب خط الوسط كاسيميرو في الدقيقة 83 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب البرازيل جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، جمعها من الانتصار في أول مباراتين بالبطولة ليحجز بطاقة التأهل للدور التالى.

واستهل السليساو مشواره فى النسخة رقم 22 من كأس العالم، بالانتصار على نظيره منتخب صربيا بهدفين نظيفين.

فيما يأتى منتخب سويسرا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، حصدها من الفوز على حساب الكاميرون بهدف نظي في الجولة الأولى.

وبهذا يكون ترتيب المجموعة السابعة على النحو التالي:

البرازيل 6 نقاط

سويسرا 3 نقاط

الكاميرون 3 نقاط

صربيا 0 نقاط

ودخل المنتخب البرازيلي المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون - ميليتاو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - أليكس ساندرو - كاسيميرو - فريد - باكيتا - رافينيا – فينيسوس جونيور - ريتشارليسون.

فيما بدأ المنتخب السويسري المباراة بالتشكيل التالي:

سومير - رودريجيز - اكانجي - ايلفيدي - فيدمير - فريلير - تشاكا - سو - ريدر - فارجاس – ايمبولو.