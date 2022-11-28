شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مفاجأة "زوران " في تشكيل الاتحاد للفوز على المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الكروى الأول للاتحاد السكندري تحت قيادة المدير الفني الصربي زوران ميلونوفيتش بكل جدية للقائه أمام الاتحاد السكندرى يوم الأربعاء القادم في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الإسكندرية.

قرر المدير الفني الصربي دخول الفريق في معسكر مغلق غدًا الثلاثاء عقب التدريب المسائى وسيعلن القائمة التي ستخوض اللقاء وتدخل المعسكر بعد المران .

وأبدى زوران ارتياحه لأداء المحترف الأوغندي الظهير الأيمن كيزيتو خلال التدريبات وأثنى على أداءه وقال أن اللاعب لديه إمكانيات كبيرة ويستطيع ان يعبر عنها خلال طريقه لعبه بالملعب ويفكر جديا في الدفع به في مباراة المحلة على حساب هشام صلاح ، ويبدو أن قلبي الدفاع خالد صبحي ومحمد الصالح حجزا مكانهما في التشكيل الأساسي مع غياب محمود علاء الذي يغيب للمباراة الثانية بسبب الطرد في مباراة الداخلية في الجولة الثانية، بينما صبري رحيل يعيش في أفضل حالة فنية وبدنية هذه الأيام وعطاء لا محدود خلال التدريبات ولا بديل عنه في اللقاء القادم .

كما استقر زوران على مروان عطية وساليفو مورو كلاعبي وسط مدافعين وكذلك الثنائي أحمد عادل ميسي وإبراهيم حسن كجناحين ، وهناك منافسة كبيرة بين سعيدو سمبوري وإسلام عبد النعيم لحجز المقعد الثالث لخط الوسط ، وتبقى المنافسة القوية في خط الهجوم بين الدبابة النيجيرية أوستن أموتو والقاطرة الأنجولية مابولولو .

كما سيغيب خالد الغندور قائد الفريق عن معسكر المحلة بعد أن اشتكى من بعض الآلام ويبذل الجهاز الطبى مجهود كبير مع اللاعب لتجهيزه.