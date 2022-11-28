شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعتمد سياسة التدوير فى الأهلي لتفادى الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على انتهاج سياسة التدوير بين اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وعدم الاعتماد على مجموعة بعينها للمشاركة فى المباريات، خشية من تعرضهم للإرهاق أو الإصابات بسبب كثرة المشاركات.

وبدأ كولر سياسة التدوير بين اللاعبين من مباراة المقاولون العرب الأخيرة بكأس مصر، والتى شهدت عدة تغييرات فى التشكيل من خلال إراحة بعض اللاعبين، مثل أليو ديانج وأكرم توفيق ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو ومحمد عبد المنعم وحمدى فتحي، والدفع بعناصر أخرى لم تكن تشارك بشكل أساسى مثل محمد هاني وكريم فؤاد ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة وحسام حسن.

وعلق كولر عن أمة ضغط المباريات وإصابة بعض لاعبيه خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المقاولون، قائلا، "أجريت تغييرات على التشكيل بسبب ضغط المباريات في الفترة المقبلة، ولا أريد أن أخسر لاعبًا".

وأضاف، "من اليوم بدأت التدوير بين اللاعبين، وهو أمر مهم بالنسبة ليَّ مع ضغط المباريات الفترة المقبلة لتجهيز جميع اللاعبين، وأيضًا كان هناك إصابات داخل صفوف الفريق وتم منح الفرصة لهم من أجل تجهيزهم".