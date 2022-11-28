شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم جزيرة الورد 42 / 27 فى دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على جزيرة الورد بنتيجة 42/27 فى الجولة السادسة عشرة المؤجلة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2022/2023.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد إقامة لقاء الأهلى والزمالك 5 ديسمبر المقبل فى الثامنة مساءً على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويستأنف دورى رجال كرة اليد للمحترفين مجددا يوم 1 ديسمبر المقبل بمواجهات بين كل من البنك الأهلى مع هليوبوليس وجزيرة الورد مع القناة و الطيران مع طلائع الجيش و الزهور مع هليوليدو و الزمالك مع الشمس والجزيرة مع العبور والأهلى مع سبورتنج والمعادى مع دلفى و الأوليمبى مع سموحة.

فيما يتبقى لفريقى كرة اليد بالأهلى والزمالك مباراتان مؤجلتان على صعيد دورى محترفى كرة اليد، بما فيها لقاء القمة للموسم المحلى 2022 / 2023 وفقا لتعديل المواعيد.

ويخوض الزمالك مباراته المؤجلة أمام المعادى يوم 6 ديسمبر المقبل ضمن مؤجلات الجولة الرابعة بينما يلتقى الأهلى مع نظيره الجزيرة فى نفس اليوم ضمن مؤجلات الجولة السادسة .