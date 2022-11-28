شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الأهلي يهزمن هليوبوليس فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق هليوبوليس بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، فى اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها «سيدات طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، ونجح الفريق في حسمها لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل.



وتفوق «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-12، ثم أنهى الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 25-8، قبل أن ينهي الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-17.

ومن المقرر أن يلتقي «سيدات طائرة الأهلي» في المباراة المقبلة مع فريق الزمالك، يوم الاثنين القادم، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب وادي دجلة بنتيجة 3-0، في البطولة.