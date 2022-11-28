الامارات | مفاجأة سارة عن إصابة نجم المنتخب السعودي ياسر الشهراني (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاش الجمهور السعودي والعربي فترة صعبة من الخوف والقلق على لاعب المنتخب السعودي ياسر الشهراني الذي تعرض لإصابة قوية في مباراة الأرجنتين والسعودية بالجولة الأولى من كأس العالم قطر 2022، وانتشرت أحاديث خاصة بنهاية مشواره الكروي، ليتحدد بعد ذلك بشكل شبه نهائي وتشخيص دقيق لحالة اللاعب السعودي الموقف النهائي للإصابة وفترة الغياب.

وتعرض ياسر الشهراني، لإصابة قوية في الوجه، بعد اصطدامه مع حارس المرمى محمد العويس، في كرة مشتركة خلال مباراة الأرجنتين التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وخضع الشهراني حتى الأن إلى عمليتين أخرها كان في عظم الوجه أجراها في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض.

وأكد ضيف الحلقة الدكتور المتخصص سلطان اللحياني، أن العمليتين تمت بنجاح كبير وغير صحيح مع تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من صور إشاعات أظهرت حالة اللاعب بشكل صعب، وما تم تداوله عن نهاية مشواره مع كرة القدم، وأشاد اللحياني، بمدى التزام اللاعب وأهميته بالنسبة للمنتخب الوطني وتأثيره الكبير مع المنتخب.

وأكد الإعلامي السعودي وليد الفراج خلال تصريحاته في برنامجه التلفزيوني: "من المتوقع أن تستغرق فترة علاج وتأهيل ياسر الشهراني 3 أشهر على الأقل، ياسر الشهراني تعرض لكسر بسيط في الوجه وقد يحتاج لـ 3 شهور حتى يعود

وأضاف في حديثه: "الإصابة ليست رياضية لكنها في الوجه، لن يكون قادرا على العودة للتدريبات قبل نهاية ديسمبر المقبل، لبدء مرحلة التأهيل".

وأكد الفراج، أن الكسر الذي تعرض له الشهراني كان من الدرجة البسيطة في الوجه.