كأس العالم 2022.. غانا تخطف فوزًا مثيرًا من كوريا الجنوبية وتعزز فرصها في التأهل

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق المنتخب الغاني فوزاً هاماً على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أقيمت مساء اليوم الإثنين على ستاد المدينة التعليمية بمدينة الريان، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

سجل أهداف المنتخب الغاني كل من محمد ساليسو، ومحمد قدوس (هدفان) في الدقائق 24، و34، و68 على الترتيب، فيما أحرز ثنائية كوريا الجنوبية تشو كيو سيونج في الدقيقتين 58 و61.

وبهذه النتيجة، يرتقي منتخب غانا إلى المركز الثاني في المجموعة الثامنة مؤقتًا برصيد 3 نقاط وفارق صفر من الأهداف، متخلفًا بفارق الأهداف عن منتخب البرتغال، صاحب الصدارة.

كما عزز المنتخب الغاني فرصه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي، قبل مباراته في الجولة الختامية أمام منتخب أوروجواي.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب كوريا الجنوبية عند نقطة واحدة من تعادل في الجولة الماضية أمام أوروجواي، مع فارق أهداف -1، ليتذيل المجموعة مؤقتًا.

ومن المقرر أن يلتقي في التاسعة مساءاً منتخبا البرتغال وأوروجواي ضمن المجموعة ذاتها، في مباراة ستحدد ملامح المنافسة على بطاقتي التأهل.