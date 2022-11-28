شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية كامبوس وحمدى وأكرم لتدعيم الأهلي فى مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الثلاثي "محمد عبد المنعم وحمدي فتحي وأكرم توفيق" لاعبو الأهلي جاهزين للمشاركة فى طلائع الجيش المحدد لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد تماثل الثنائي محمد عبد المنعم "كامبوس" وحمدي فتحي من الشفاء في الإصابة بكسر في الأنف وشد فى العضلة الأمامية، وجاهزية أكرم بعد الحصول على راحة فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة بالكأس.

وفضل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، استبعاد عبد المنعم وفتحي من موقعة المقاولون لمنحهما قسطا كافيا لاستعادة جاهزيتهما الفنية قبل الدفع بهما فى المباريات، بينما فضل إراحة أكرم توفيق خشية من الإرهاق بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي ومشاركته في كل المباريات السابقة مع فريقه والمنتخب الوطني.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بنتيجة 4 / 3 في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على ملعب الأهلي والسلام في دور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بعد الفوز في ثلاث مباريات على كلا من الإسماعيلي وأسوان والداخلية.