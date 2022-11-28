شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك على أصحاب الجياد فى سابع جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على أصحاب الجياد بنتيجة 3/0 ، فى الجولة السابعة لدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022/2023. وتشهد هذه الجولة أيضا لقاء مهما بين الأهلى مع هليوبوليس.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، مبلغ 5000 جنيه غرامة على الأندية حال منع المحلل التقنى لأى فريق من التصوير فى المباريات.

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة، السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد، سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق.