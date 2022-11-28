شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيلو يعلن قائمة غزل المحلة لمباراة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بابا فاسيلو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاءت قائمة المحلة كالتالى: عمرو شعبان ، محمود الحضري ، معاذ الحناوي ، محمد نبيه ، محمد بازوكا ، السيد الشبراوي ، هاني عادل ، جبريال اوريك ، ايهاب سمير ، مصطفي العش ، احمد الشيخ ، حميد ماو ، احمد النادري ، ابراهيما كونيه ، ريكو ، فوافي ، كريم مصطفي ، محمد جابر ، احمد الجعيدي ، عبده يحيي ، عبد الرحمن أجويرو.

واستقر اليوناني بابا فاسيلو، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، على تجهز صلاح ريكو لاعب خط وسط الفريق بدنياً وفنياً خلال الساعات القليلة المقبلة، للاستعانة به فى التشكيل الأساسى أمام الاتحاد السكندرى.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية فى السابعة مساءً.

وعاد صلاح ريكو للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريق غزل المحلة بشكل طبيعى عقب الشفاء من الإصابة بنزلة برد شديدة، غاب على إثرها لمدة أسبوع، لذلك يقوم اللاعب حاليا باستعادة اللياقة البدنية والفنية له.

ويعد صلاح ريكو من أفضل العناصر بغزل المحلة في التوقيت الحالي و المساهمة بشكل كبير في تقديم الفريق أداء جيد بمباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 نقاط، حيث تمكن من الفوز على الإسماعيلى وأسوان والتعادل مع المقاولون العرب.