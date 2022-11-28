شكرا لقرائتكم خبر عن اعتزال بطلة الأثقال البارالمبية راندا تاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت راندا تاج، بطلة رفع الأثقال البارالمبى، اعتزالها اللعب دوليا، على أن تكمل مسيرتها على المستوى المحلى فقط.

ونشرت اللاعبة عبر صفحتها أن قرار الاعتزال جاء بعد صلاة استخارة وكتبت، "قرار بعد تفكير وصلاه الاستخارة بأني اعتزال اللعبة دولي التي كانت سبب في نجاحي وعلي الرغم قرارت اعتزالها بشكل نهائي دولي وسوف ألعب محلي فقط وأنا أتمني للجميع التوفيق والنجاح وأحب أشكر كل من ساعدوني في حياتي الرياضية والوصول إلى النجاح وأشكر كل ما كان لي سبب حته وأنا كان بدعاء شكراً لكل أصحابي و أحبابي وأهلي علي الدعم برغم هذا القرار صعب ولكان أني أفهم وأقدر لكل شئ نهاية وبداية جديدة في أشياء أخري وأتمنى أن أكون للجميع ذكرة حلوة في مسيرتي الرياضية الدولية وأكون سبب أساعد الناس ولو بكلمة وأتمنى من الجميع أن لا أحد يكون زعلان مني بقصد أو دون قصد برجاء الدعاء لي بالتوفيق في حياتي واتمنى للجميع التوفيق والنجاح الدائم".