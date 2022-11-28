شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه الختامى فى الإسكندرية الأربعاء قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإسكندرية ظهرالأربعاء المقبل، للانتظام فى معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدي في مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، خوض المران الختامي بالإسكندرية مساء الأربعاء المقبل استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الفريق البورسعيدي.

ويواصل الزمالك استعداداته لمباراة المصري المقرر لها الخميس المقبل باستاد برج العرب، فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فيريرا اجتمع مع اللاعبين وطالبهم خلال الجلسة بضرورة مواصلة مسيرة العمل بكل قوة، والتركيز فقط على تحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة.