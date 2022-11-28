شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز محمود متولي للعودة بعد مباراة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الطبي للأهلي على تجهيز محمود متولي للمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب الانتهاء من مباراته ضد طلائع الجيش الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري بعدما غياب اللاعب عن فريقه للإصابة فى معسكر منتخب مصر الأخير، حيث تعرض لشد فى العضلة الخلفية.

ويؤدي محمود متولي برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء من أجل تجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية، ومن ثم المباريات الرسمية، بعدما غاب عن مباراة فريقه الأخيرة ضد المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بنتيجة 4 / 3 في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على ملعب الأهلي والسلام في دور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشارك محمود متولي أساسيا مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي في ظل ثقة الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر في قدرات اللاعب بعد غياب طويل عن المشاركة في المباريات.