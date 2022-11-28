شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار كولر مع الأهلى= 7 فوز و13 هدفاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلي مشواره فى بطولة كأس مصر 2021-2022، وتجاوز بصعوبة عقبة المقاولون العرب فى مرحلة ربع النهائي بركلات الترجيح. وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب فى دور الثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ويلتقي الأهلي مع سموحة فى نصف النهائي، بينما سيلعب الزمالك حامل اللقب مع بيراميدز في المباراة الثانية من الدور ذاته.

كولر بدأ مسيرته مع النادي الأهلي بشكل مثالى، خاض 7 مباريات مع الفريق، حتى الآن، حقق خلالها 7 انتصارات، ولم تستقبل شباكه سوى هدفين.

حصد كولر بطولته الأولى مع الأهلي فى مباراته الخامسة، التى جمعته بالزمالك في كأس السوبر المصري باستاد هزاع بن زايد في الإمارات، فى لقاء حسمه الأهلي بثنائية نظيفة.

الأهلي تفوق بشكل كبير على منافسه في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا على اتحاد المنستيري التونسي، وفاز ذهابا وإيابا بمجموع (4-0)، ليجد نفسه على رأس مجموعة في دور الـ16 نحو رحلته إلى اللقب الحادي عشر في تاريخ مشاركاته بالمسابقة الأكبر للأندية الأفريقية.

وفي الدوري المصري، خاض الأهلي 3 مباريات، حقق خلالها العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط مع تسجيل 6 أهداف واستقبال هدف وحيد، ليسيطر مبكرا للغاية على الصدارة، مستغلا تعثر الزمالك حامل اللقب بالتعادل مع إنبي في الجولة الثالثة وتراجعه إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

وفى كأس مصر نجح كولر في قيادة الاهلى لتخطى عقبة المقاولون العرب بربع نهائي البطولة بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل الايجابى 1/1.

وعدل السويسرى مارسيل كولر، مراكز عدد من لاعبى الفريق الأحمر، وعدم الالتزام بمراكزهم العادية التى كانوا يؤدون فيها قبل قدومه لتدريب الأهلى فى بداية الموسم الحالى.