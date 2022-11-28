شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبى خاص لـ"زيزو والمثلوثى وعمر جابر" بسبب الإرهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تدريبيا خاصا للثلاثي أحمد مصطفى "زيزو" وعمر جابر وحمزة المثلوثي، على هامش التدريبات التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعداداً لمواجهة المصرى المقبلة في الدوري.

وأدى الثلاثي الفقرة التأهيلية في بداية المران مع زملائهم بالفريق، وعقب ذلك خاضوا تدريبات خفيفة بالكرة بشكل منفرد بالإضافة إلى بعض الفقرات التأهيلية.

جاء ذلك لعلاج حالة الإرهاق لدى الثلاثي وتجهيزهم بالشكل المناسب وفقا للبرنامج الموضوع استعدادا للفترة المقبلة.

ويواصل الزمالك استعداداته لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.