محمد قدوس يقود غانا لإحباط عودة كوريا الجنوبية في مباراة التقلبات بمونديال قطر

المنامة - ياسر ابراهيم - حقّق منتخب غانا فوزًا مثيرًا على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية، لحساب الجولة الثانية من المجموعة السابعة لمونديال قطر 2022.



وكما جرت العادة، فقد وصل لاعبو منتخب "النجوم السوداء" إلى ملعب المباراة على وقع الأهازيج الخاصة بهم.



وبدأت المباراة قوية من الطرفين، وتبادل المنتخبان الهجمات مبكرًا، لكن دون تشكيل خطورة حقيقية على المرميين.



ونجح منتخب غانا في افتتاح التسجيل من أول فرصة، حين وصلت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أخفق الدفاع الكوري الجنوبي في التعامل معها، لتصل إلى محمد ساليسو، الذي سارع إلى وضعها في الشباك عند الدقيقة 24.



وبعد 10 دقائق فقط، ضاعف المنتخب الأفريقي تقدمه بالهدف الثاني، بعد عرضية متقنة من جوردان أيو، أرسلها إلى داخل الصندوق، ارتقى لها محمد قدوس، ليضعها برأسه على يسار الحارس كيم سيونغ جيو في الشباك.



وبعد الاستراحة ظهر الكوريون الجنوبيون بوجه مغاير تمامًا، ونجحوا -أولًا- في تقليص الفارق، بعد عرضية من لي كانغ إن، قطع تشو كيو سونغ طريقها برأسه، ليضعها على يسار الحارس في الشباك عند الدقيقة 58.



وعاد سونغ وعدّل النتيجة من رأسية أخرى جميلة في الدقيقة 61، بعد أن ارتقى عاليًا لعرضية جين سو كيم، اصطدمت بيد الحارس الغاني لورانس آتي زيغي، وواصلت طريقها إلى الشباك.



لكن المنتخب الغاني استعاد أفضليته -مجددًا- بفضل تمريرة أرضية من إنياكي ويليامز، مرّت من أحد زملائه، لتصل إلى قدوس الذي أرسلها أرضية قوية إلى شباك الحارس جيو في الدقيقة 67.



وبهذه النتيجة ارتقى منتخب غانا إلى المركز الثاني في المجموعة السابعة -مؤقتًا- برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن منتخب البرتغال المتصدّر، الذي يواجه أوروغواي في وقت لاحق على ملعب لوسيل، في ختام مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.



وفي الوقت ذاته تعقّدت مهمة كوريا الجنوبية في بلوغ الدور المقبل، حيث ينتظر منتخبها نتيجة مباراة الليلة، لمعرفة الحسابات الدقيقة التي تسمح له بالتأهل للدور الثاني.



(الجزيرة)