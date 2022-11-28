شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة دونجا وفتوح وعبد الغنى فى الجزء الأول من مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد عبد الغني وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا ويوسف حسن رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى الجزء الأول من مران اليوم الاثنين الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة المصري المقبلة في الدوري الممتاز.

وجاء الجزء الأول من المران عبارة عن فقرة تأهيلية خاصة من خلال أداء تدريبات بدنية متنوعة، شارك خلالها الرباعي بصحبة باقي زملائهم بالفريق.

عقب ذلك خاض الرباعي فقرة تدريبات قوية بالكرة بشكل منفرد تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، ولم يستكملوا باقي فقرات المران مع أفراد الفريق، ويأتي ذلك ضمن البرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني تمهيدا للمشاركة بشكل كامل في التدريبات المقبلة.

ويواصل الزمالك استعداداته لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.