شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة أشرف حافظ من رئاسة اللجنة الفنية باتحاد المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور أشرف حافظ، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، باستقالته من رئاسة اللجنة الفنية باتحاد المصارعة دون ذكر أسباب.

وتقدم حافظ باستقالة مكتوبة لمجلس إدارة الاتحاد، وكذلك أعضاء اللجنة، إلا أنها قوبلت بالرفض مقابل تمسكه بالاستقالة.

يذكر أن المصارعة حقق خلال العام تحت قيادة اللجنة الفنية عدة القاب منها كأس افريقيا للرومانى، والحرة ومرحلتى الشباب والناشئين، بالإضافة إلى 3 ميداليات فى بطولات العالم.

كما أحرز لاعبو المصارعة 9 ميداليات فى دورة البحر المتوسط، بالإضافة إلى كأس البطولة العربية للرومانى والحرة.