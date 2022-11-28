شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 1931 تاريخ أول كتاب يصدر عن لعبة البريدج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البريدج هى ألعاب الورق، ويعود تاريخها لعهد اختراع الورق فى الصين سنة 1120 ميلادية حيث انتقل من الصين إلى مصر ومنها إلى إيطاليا وإسبانيا فى 1370، وفى الأساس كانت ألعاب الورق تستخدم للتسلية والمقامرة وقراءة الطالع وكانت فى البداية أرقام فقط ثم تم إضافة صور عليها سنة 1400.

يرجع تاريخ لعبة البريدج إلى روسيا أساساً حيث انتشر اسمها هويست فى عام 1700 تقريباً وكانت من أوائل ألعاب الورق التى تعتمد على الذكاء ثم انتقلت إلى فرنسا فى نفس الفترة، ولم يرض نابليون حينئذ بالأشكال الموجودة على الورق وكلف بعض الفنانين بتغييرها لاختلاف الأشكال الموجودة على الصور فى البلاد المختلفة.

فى عام 1931 صدر أول كتاب رسمي عن اللعبة وتوالت الإصدارات بشكل مكثف حتى وصلنا إلى أن البريدج اليوم من أكثر الألعاب التى صدرت كتب عنها خلال مائة عام فقط، وفى 1999 تم اختراع أول روبوت على الحاسب الآلى يلعب اللعبه.

أما تاريخ اللعبة فى مصر فإن أول من لعب الهويست فى مصر كان الفرنسيون أيام الحملة الفرنسية، ثم أدخل الإنجليز إبان الاحتلال البريطانى البريدج الحديث إلى مصر وبدأوا يعلمونها لبعض المصريين وخصوصاً ذوى الأصول الأجنبية.