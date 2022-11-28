شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة رباعى شباب الزمالك فى مران الفريق استعدادًا للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة الرباعي الشاب محمد حسام "بيسو" ومحمد طارق وحسام أشرف وحاتم سكر، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في الدوري .

جاء ذلك عقب مشاركتهم بالأمس مع فريق الشباب بالنادي مواليد 2001 أمام طلائع الجيش في الجولة الثامنة لبطولة الجمهورية للناشئين ، والتي انتهت بفوز الأبيض بخماسية مقابل هدف.

وخاض الرباعي الحصة التأهيلية في بداية المران مع باقي أفراد الفريق ، وعقب ذلك خاضوا تدريبات استشفائية، ولم يستكملوا باقي فقرات المران وفقا للبرنامج الموضوع لهم من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خوفا من تعرضهم للإجهاد.

ويواصل الزمالك استعداداته لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.