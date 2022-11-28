شكرا لقرائتكم خبر عن سامسون أكينولا ينهى برنامجه التأهيلى ويشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك البنيني سامسون أكينولا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وخاض سامسون أكينولا الفقرة التأهيلية والبدنية، بجانب الفقرات الفنية والخططية بشكل كامل استعداداً للمواجهة المقبلة أمام المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان اللاعب خاض برنامجا تأهيليا خاصا خلال الأيام الماضية عقب عودته من بلاده لتجهيزه بالشكل المناسب استعدادا للفترة المقبلة، وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق.

ويدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على سامسون فى قيادة هجوم الفريق بمواجهة المصرى المقبلة، وكان الزمالك استبعد سامسون من مواجهة المصرى الماضية فى مسابقة كأس مصر، بسبب وصوله قبل المباراة بثلاثة أيام فقط، ولم يعد اللاعب من بلاده فى الوقت الذى تم تحديده من قبل الجهاز الفنى. ويرى فيريرا أنه من الممكن الاعتماد على سامسون فى قيادة هجوم الزمالك بالمباراة المقبلة، حال التأكد من جاهزيته من الناحية الفنية والبدنية وفقًا للبرنامج التأهيلى الخاص المحدد له.

ويواصل الزمالك استعداداته لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.