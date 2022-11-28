شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من فيريرا للاعبى الزمالك استعدادا للمصرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على توجيه رسائل مهمة وقوية للاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة المصري المقبلة فى الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني لاعبي الأبيض خلال الجلسة بضرورة مواصلة مسيرة العمل بكل قوة، والتركيز فقط على تحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

وشدد "فيريرا"، خلال حديثه مع اللاعبين فى حضور معاونيه، على أن المباريات المقبلة مهمة وقوية، وعلى الجميع أن يكون على أتم الجاهزية.

وفى نهاية الجلسة أكد المدير الفني للفريق الأبيض تقته فى الجميع لتقديم المطلوب منهم بالشكل المناسب خلال المرحلة المقبلة.

ويواصل الزمالك استعداداته لمباراة المصري المقرر لها الخميس المقبل باستاد برج العرب، فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.